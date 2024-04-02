YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ali Boğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu" düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara tespit etti.

Mağaralardaki aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tunceli Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

title