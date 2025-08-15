Tunceli'de teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusunun hayatlarına dair bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.