Tunceli'de teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı
Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusunun hayatlarına dair bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
