Tunceli'de Tabancalı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Tabancalı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Düzgün Baba Dağı'nda H.Y., tartıştığı Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek'i tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma, şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

TUNCELİ'de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde H.Y. (47), tartıştığı Yaşar Seyrek (56) ve yeğeni Deniz Seyrek'i (23) tabanca ile vurarak öldürdü. Dağlık bölgeye kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü bölgesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda bulunan ziyarette cemevi yakınlarında meydana geldi. 2 gün önce iddiaya göre, Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek ile H.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Bugün yine karşılaşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabanca ile Yaşar Seyrek'i başından, Deniz Seyrek'i ise göğsünden ve boynundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü

5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.