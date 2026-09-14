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Tunceli’de "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Tunceli'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen C.S'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 8 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalar neticesinde şüpheli şahısların cep telefonlarına el konuldu. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği, çocukların ve gençlerin suç örgütlerince kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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