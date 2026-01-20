Haberler

Tunceli'de Cip ve Restorana Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Tunceli'de iki farklı adreste meydana gelen silahlı saldırılarda bir kişi yaralandı. İlk saldırıda bir cip, ikinci saldırıda ise bir restorana ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de iki farklı adreste bir cip ile bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İlk silahlı saldırı, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan plakasız bir otomobilden park halinde bulunan ve içinde insanların olduğu cipe tabancayla ateş açıldı. Saldırıda araca 6 kurşun isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

İKİNCİ SALDIRI RESTORANA YAPILDI

İlk olaydan kısa bir süre sonra bu kez Ovacık yolu üzerinde bulunan bir restorana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu içeride bulunan ismi açıklanmayan restoranın eski sahibi, seken kurşunun sıyırmasıyla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine her iki olayın yaşandığı bölgelere çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansta ayakta tedavi edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıların gerçekleştiği noktalarda detaylı çalışma yaptı.

Saldırıları gerçekleştiren kişi ya da kişilerini tespit edip, yakalamak için harekete geçen, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

