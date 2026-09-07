Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." denildi.
Kaynak: AA