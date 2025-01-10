Tunceli'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ozan C'nin kullandığı 62 AAK 113 plakalı otomobil, Dallıbel köyüne bağlı Dalik mezrası mevkisinde yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Bu esnada bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.