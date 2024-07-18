Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de samanlık yangınında 16 büyükbaş hayvan öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18'i yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TUNCELİ'in Pertek ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18'i de yaralandı.

Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyündeki Ergün Haydaroğlu'na ait samanlıkta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile kent merkezinden itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da, tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredekilerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18 hayvan da yaralandı. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

'BÜTÜN EMEĞİM GİTTİ, NEREDEYSE AĞABEYİM DE GİDECEKTİ'

Büyükbaş hayvanların sahibi Ergün Haydaroğlu, yangına müdahale eden ağabeyinin de yanma tehlikesi atlattığını belirterek, "Emeğim, her şeyim, bütün emeğim gitti. Neredeyse ağabeyim de gidecekti. Hepsi gitti. Hayvancılık kredisi almıştım. Bunların da ödemeleri gelecek, kendimi ayarlamıştım. Evlerin içine girecek durumumuz kalmadı. Engellim var, yaşlım var, küçük çocuklarım var okula giden. Herkes destek olacağını söyledi, onlara güveniyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Pertek Yaşam Güncel Haberler

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

Bakmadan Geçme

18 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 18 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 18 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Bayrampaşa hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bayrampaşa nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Başakşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bakırköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bahçelievler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bağcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bağcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Avcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Arnavutköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Rüyada deniz görmek! (ANLAMI) Rüyada deniz görmek, deniz kenarında olmak ne anlama gelir? Rüyada denize düştüğünü görmek anlamı nedir? Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef kaç kişi ile başlıyor, kaç yedek alınacak? Rüyada yılan öldürmek, yılana taş atmak ne anlama gelir? Rüyada yılana basmak, yeşil ve mavi renkli yılan öldürmek ne demek, neye işarettir? Rüyada yaptığın işin beğenilmemesi ve beğenilmesi ne anlama gelir? Rüyada yaptığın işi görmek, iş yaptığın kişiyi görmek ne demek?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title