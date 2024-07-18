Tunceli'de samanlık yangınında 16 büyükbaş hayvan öldü

TUNCELİ'in Pertek ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18'i de yaralandı.

Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyündeki Ergün Haydaroğlu'na ait samanlıkta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile kent merkezinden itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da, tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredekilerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18 hayvan da yaralandı. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

'BÜTÜN EMEĞİM GİTTİ, NEREDEYSE AĞABEYİM DE GİDECEKTİ'

Büyükbaş hayvanların sahibi Ergün Haydaroğlu, yangına müdahale eden ağabeyinin de yanma tehlikesi atlattığını belirterek, "Emeğim, her şeyim, bütün emeğim gitti. Neredeyse ağabeyim de gidecekti. Hepsi gitti. Hayvancılık kredisi almıştım. Bunların da ödemeleri gelecek, kendimi ayarlamıştım. Evlerin içine girecek durumumuz kalmadı. Engellim var, yaşlım var, küçük çocuklarım var okula giden. Herkes destek olacağını söyledi, onlara güveniyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.