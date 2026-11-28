TUNCELİ'de kavşakta görev yapan trafik polisleri, araç içerisinde rahatsızlanan sürücüyü güvenli alana alarak sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün kullandığı ilaçları da araçtan alıp kendisine ulaştıran polislerin müdahalesi, KGYS ve yaka kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görev yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti. Hızla harekete geçen polisler, sürücüyü araçtan indirerek güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerine haber veren polisler, ambulans gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Polisler, sürücünün beyanı üzerine kullandığı ilaçları da araç içerisinden alarak kendisine ulaştırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün, anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdiği belirtildi. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekiplerinin rahatsızlanan sürücüye yardım ettiği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve polis memurlarının yaka kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı