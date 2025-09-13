Tunceli'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel