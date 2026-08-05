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Tunceli'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'de Yolkonak köyü ile Beydamı köyü arasındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangın söndürme helikopteri riskli noktalara su bıraktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli'de merkeze bağlı Yolkonak köyü ile Pertek ilçesi Beydamı köyü arasındaki otluk alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi, Pertek Belediyesi, Mazgirt Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çalışmalara katılan yangın söndürme helikopteri olası alevlenmelere karşı riskli noktalara su bıraktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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