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Tunceli'de Munzur ve Pülümür'ün taşıdığı atıklar Uzunçayır Baraj Gölü'nde birikti

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Tunceli'de Munzur ve Pülümür'ün taşıdığı atıklar Uzunçayır Baraj Gölü'nde birikti
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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti; geniş alana yayılan birikintiler dronla görüntülendi.

TUNCELİ'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükseltti. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Nehri ile Pülümür Vadisi boyunca akan Pülümür Çayı'nın taşıdığı ağaç ve tahta parçaları, dallar, bitkisel kalıntılar, plastik şişeler ve koyu renkli toprak benzeri maddeler, iki suyun birleşerek döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ne ulaştı. Atıklar, akışın yavaşladığı kıyı kesimlerinde birikti. Geniş bir alana yayılan birikintiler, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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