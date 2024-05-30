Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de mezarlık alanında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde mezarlık alan ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde mezarlık alan ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akçapınar köyünde mezarlık ve kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek İtfaiye Tunceli Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

 Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title