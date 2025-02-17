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Tunceli'de Kurtların Dronla Kayıt Altına Alındığı Anlar

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Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sürü halinde gezen kurtlar, karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla görüntülendi. Kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte zorluk yaşıyor.

Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, çok sayıda farklı türdeki yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yaban hayvanları şu sıralar doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşıyor.

Milli parkın Yaylagünü köyü mevkisinde 3 kurt, meşe ormanları arasında yiyecek ararken dronla görüntülendi.

Karlı arazide aynı izde ilerleyen kurtlar, bir süre sonra tepelere çıkıp gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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