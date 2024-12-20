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Tunceli'de Kurt Görüntülendi

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Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan bir kurt, doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı tarafından dron kamerasıyla görüntülendi. Kurt, uzun süre yiyecek aradıktan sonra derin vadilere doğru yöneldi.

Tunceli Munzur Vadisi'nde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkında yiyecek arayan kurt, dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de bulunan ve 1971 yılında milli park olarak ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, çok sayıda endemik bitki türünün yanı sıra ayı, porsuk, vaşak, yaban keçisi, kurt gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Kentte doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı, gezmek amacıyla gittiği vadide, zirvelerde yiyecek arayan kurdu, dron kamerasıyla kayıt altına aldı. Yalnız olduğu görülen kurt, görüntülenmesine aldırış etmeden uzun süre dağlık alanda yiyecek aradıktan sonra derin vadilere doğru giderek gözden kayboldu.

Kentte daha önce yaban keçileri, ayı gibi türleri görüntülediğini söyleyen Murat Can Toprakçı, "Uzun yıllardır kurt görmemiştim. Vadide bulunduğum esnada denk gelmesi güzel tesadüf oldu. Uzun bir süre çektikten sonra vadiye doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

Tunceli'de Kurt Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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