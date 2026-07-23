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Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı

Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı
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Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, Diyarbakır'dan Tunceli Adliyesi'ne gelerek kızlarının kemiklerini istediklerini ve adalet arayışlarının süreceğini açıkladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin abla Aygül ve anne Bedriye Doku açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit, ağabeyi Ramazan ve ablası Aygül Doku, aile avukatları Ali Çimen ile Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldi.

Abla Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır kız kardeşine dair bir iz aradıklarını söyledi.

Karşılaştıkları tablonun sadece Doku ailesini değil ülkede yaşayan her vatandaşı ilgilendirdiğini ifade eden Doku, 6 yıl boyunca seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

Doku, Gülistan Doku konusunun Türkiye meselesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizden kızımızı aldılar. Biz bütün haklarımıza başvuracağız. Bu dosya en üst mahkeme hangisiyse oraya kadar da gidecek. Benim annem ve babam bu süreçte Türkçe öğrendi. Niye biliyor musunuz, sırf kendilerini daha iyi ifade etsinler diye. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e güveniyorum. Sayın Akın Gürlek ne dedi, 'ucu nereye giderse gitsin.' Bizi burada tutan Adalet Bakanımızın cümlesidir. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz."

Anne Bedriye Doku da kızının kemiklerini istediğini söyleyerek, "Öncelikle başta Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu olmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Ben bir anneyim, kızımın mezarını istiyorum. Gülistanlar ölmesin, öğrenci ölmesin, anneler ağlamasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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