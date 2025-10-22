Tunceli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki tarihi İn Delikleri bölgesine gezmeye giden Bünyamin K. yolunu kaybederek tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri ile gönüllüler yönlendirildi.

AFAD ekipleri, kurdukları ip düzeneğiyle kayalıklara tırmanarak Bünyamin K'nin mahsur kaldığı noktaya ulaştı.

Güvenli şekilde bulunduğu yerden alınan Bünyamin K, 50 metre yükseklikten aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kontrolden geçirilen Bünyamin K, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.