Tunceli'de 4 ilçede eğitime 'kar' nedeniyle 1 gün ara

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, Hozat ilçesinde de taşımalı eğitime aynı tarihte ara verildiği belirtilerek, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
