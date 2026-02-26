Haberler

Tunceli'nin 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Tunceli'deki Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verilirken, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime de ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
