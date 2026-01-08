Haberler

Tunceli'de eğitime 'kar' engeli

Güncelleme:
Tunceli Valiliği, artan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 9 Ocak 2026 tarihinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

TUNCELİ Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

