Tunceli-Kar altındaki Tunceli'de manzara, gündüz ve gece dronla görüntülendi

TUNCELİi'de etkili olan kar yağışı sonrası dağların arasında kurulu olan kentte eşsiz manzara oluştu. Ortaya çıkan manzara hem gündüz hem de gece dron ile görüntülendi.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve çevresi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı, özellikle dağların arasında kurulu olan kentte hem gündüz hem de gece saatlerinde seyirlik manzaralar oluşturdu. Dağlar, cadde ile sokaklar, evlerin çatıları, parklar ve yeşil alanlar karla kaplanırken, şehir merkezinde yer alan Uzunçayır Baraj Gölü çevresiyle birlikte görsel bir şölen sundu. Gündüz saatlerinde karla kaplanan dağ siluetleri, baraj gölünün durgun yüzeyiyle birleşerek doğanın sade ve huzurlu güzelliğini gözler önüne serdi.

Gece saatlerinde ise baraj gölü çevresindeki sokaklar ve konutlardan yansıyan ışıklar, karın beyazlığıyla bütünleşerek farklı bir atmosfer oluşturdu. Kentte oluşan sessizlik ve ışıkların kar üzerindeki yansımaları, izleyenlere güzel bir manzara sundu. Kar yağışının etkili olduğu kentte gece ve gündüz ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,