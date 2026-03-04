Haberler

Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TUNCELİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 33 KGU 78 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada karşı şeritten gelen 45 AFR 610 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 45 AFR 610 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu

İran'dan ABD'ye "Pes etmiyoruz" mesajı! Böyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.