Tunceli'de itfaiyenin dalgıçları Munzur Çayı'ndaki zorlu eğitimlerle her an göreve hazır

Tunceli'de itfaiyenin dalgıç ekibi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için Munzur Çayı'nda sıkı eğitimlerden geçiyor.

Kentte doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur ve Pülümür çayları yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları da olası boğulma vakalarına ve su kaynaklı afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla eğitimlere katılıyor.

Debisi yüksek Munzur Çayı'nda belirli aralıklarla eğitim yapan dalgıçlar, temel dalış teknikleri, su altı acil durumlarda hareket tarzları, kısıtlı görüşlerde dalış ve ekipman kullanımı gibi birçok konuda uygulamalar gerçekleştiriyor.

Bu sayede kabiliyet ve dayanıklılıklarını artıran dalgıçlar, Munzur Çayı'ndaki riskli noktaları da belirleyerek farklı senaryolar üzerinden zorlu tatbikatlar yapıyor.

Dalış amiri Kerim Gündüz, AA muhabirine, arama kurtarma ekibinde 8 personelin görev aldığını söyledi.

Periyodik olarak eğitimler düzenlediklerini belirten Gündüz, "Munzur Çayı'nın 20 kilometrelik bir alanında eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimler gerçekten çok zor şartlarda yapılıyor ve kondisyon ile dayanıklılık gerektiriyor." dedi.

Amaç olası vakalara hızlı müdahale

Burak Doba da Tunceli Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır itfaiye eri ve arama kurtarma dalgıcı olarak görevini sürdürdüğünü dile getirdi.

Doba, olası vakalara hızlıca müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı Munzur Çayı'na gelen misafirlerin olası yaşayabileceği kazalara karşı hızlı ve düzgün müdahale etmek. Eğitim parkurumuz Ovacık'tan Tunceli merkeze uzanan Munzur Çayı ile Pülümür'den Tunceli merkeze uzanan Pülümür Çayı olarak geçiyor. Bunu sektörlere ayırıp eğitimleri bu alanlar içerisinde yapıyoruz."

Arama kurtarma teknikeri Barış Göktepe de eğitimler sayesinde Munzur ve Pülümür çaylarının riskli alanlarını belirlediklerini anlattı.

Eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Göktepe, "Ağaç dallarının biriktiği ve girdapların oluştuğu yerlerde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Böylelikle herhangi bir vaka yaşandığı zaman nasıl müdahale edeceğimiz konusunda kararlı ve pratik adımlar atıyoruz." diye konuştu.