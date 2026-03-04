Haberler

Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli- Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.