Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tunceli-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli- Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren