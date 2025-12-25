Tunceli'de gökyüzündeki parlak ışık kamerada

TUNCELİ'de gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak ışık ve ardından duyulan patlama sesi, kent merkezi ile bazı ilçelerde hissedildi. Parlak ışık güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli şehir merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Parlamanın hemen ardından ise şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Gökyüzünü aydınlatan ışık, kent merkezindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ışığın çevreyi kısa süreliğine aydınlattığı görüldü. Olayın ardından sosyal medyada 'Tunceli'ye meteor düştü' şeklinde paylaşımlar yapıldı. Parlak ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.