Tunceli'de Feribot Seferleri Şiddetli Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel