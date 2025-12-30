Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.