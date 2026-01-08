Haberler

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 9 Ocak Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere çocuk götüren kadın personel idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

