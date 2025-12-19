Haberler

Tunceli'deki DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama

Tunceli'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'ye üye olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Şüphelinin habercilik yaparak örgüt propagandası yaptığı ve yasaklı materyaller bulundurulduğu tespit edildi.

TUNCELİ'de polisin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP-C'nin kent genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda C.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sözde gazeteci ve muhabir olduğunu ifade ederek habercilik adı altında örgüt propagandası yapan ve DHKP-C terör örgütünün talimatları doğrultusunda Moğultay Mahallesi'nde içinde yasak materyallerin bulunduğu kütüphane oluşturduğu ve bununla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen C. B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 19 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde şüphelinin ikamet ettiği adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs C. B., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile birlikte 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash bellek ve 5 adet CD ele geçirildi. Ayrıca, PTT Müdürlüğü'nde şahıs adına kayıtlı posta kutusunda yapılan aramada 2 adet mektuba el konuldu. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
