Tunceli'de devrilen araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı Güncel Haberler Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Tunceli-Hozat kara yolu Çiçekli köyü mevkiinde U.K'nin kullandığı 62 AB 092 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan U.K, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Avrupa Birliği Tunceli AFAD Güncel Haberler

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