Haberler

Tunceli'de Dağdan Kopan Kaya Parçası Taksinin Yanına Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli-Erzincan kara yolundaki Pülümür Vadisi'nde dağdan kopan bir kaya parçası, park halindeki bir taksinin birkaç metre arkasına düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının, park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi'ndeki Kara Haydar mevkisinde dağdan kopan kaya parçası yola düştü.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaya parçasının park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düştüğü, uyarı üzerine durumu fark eden şoförün ise koşarak alandan uzaklaştığı görülüyor.???????

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.