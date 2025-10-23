Tunceli'de Dağdan Kopan Kaya Parçası Taksinin Yanına Düştü

Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının, park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi'ndeki Kara Haydar mevkisinde dağdan kopan kaya parçası yola düştü.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaya parçasının park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düştüğü, uyarı üzerine durumu fark eden şoförün ise koşarak alandan uzaklaştığı görülüyor.???????