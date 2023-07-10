Tunceli'de çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. İlçenin Çaybaşı mevkisinde çiftçi Taner Demir'e ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
İlçenin Çaybaşı mevkisinde çiftçi Taner Demir'e ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.