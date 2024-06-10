Tunceli'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki kuru otlarla kaplı bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki bazı evlerin bahçelerine sıçramadan söndürüldü.