Haberler

Tunceli'de yol kenarına çığ düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de aralıksız yağan kar nedeniyle Ağlayan Kayalar mevkiinde yol kenarına çığ düştü. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

TUNCELİ'de dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar nedeniyle, Ağlayan Kayalar mevkiinde yol kenarına çığ düştü.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde çığ riskini artırdı. Dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız süren kar yağışı sırasında Tunceli–Erzincan karayolunun 42'nci kilometresinde Ağlayan Kayalar mevkiinde yol kenarına çığ düştü. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede kar yağışının sürmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin olası yeni çığ riskine karşı güzergah boyunca kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor