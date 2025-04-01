Tunceli'de Çayların Debisi İlkbaharla Yükseldi
Tunceli'de ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte eriyen kar suları, Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinde önemli artışa neden oldu. Vatandaşlara çay kıyılarından uzak durmaları hatırlatıldı.
Tunceli'de, ilkbaharla birlikte çayların debisi yükseldi
TUNCELİ - Tunceli'de, ilkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları çayların debilerinde ciddi yükselmeler meydana getirdi.
Tunceli'de, yoğun sağanak yağışların ardından eriyen kar suları Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinde ciddi yükselmelere neden olurken vatandaşlardan çay kıyılarından uzak durmaları istendi.
Munzur ve Pülümür çaylarının debisi kış mevsiminin ardından oldukça düşmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel