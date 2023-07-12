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Tunceli'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yalnız yaşayan İlhan Gülcemal'in evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Gülcemal'in cesedi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçenin Erkalkan köyündeki bir evde yalnız yaşayan İlhan Gülcemal'den (65) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Gülcemal'in cesediyle karşılaştı.

Gülcemal'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

Çemişgezek Hisarcık Gülcemal Tunceli Güncel Haberler

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