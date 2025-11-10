Tunceli'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetlerine karşı, ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir." dedi.

Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, Tunceli'nin barışın, dostluğun ve dayanışmanın şehri olduğunu söyledi.

Eylül ve ekim ayında asayiş suçlarına karşı kontroller yapıldığını belirten Aygöl, şu bilgileri verdi:

"220 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. 526 olay meydana gelmiş, 508 şüpheli yakalanmış, 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. Emniyet ve jandarmamızın asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önleme faaliyetleri neticesinde Tunceli genelinde 2024 yılı Eylül ve Ekim aylarında 632 asayiş olayı meydana gelirken 2025 yılında aynı dönemde 490 olay meydana gelmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 22 düşüş yaşanmış, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 90'a ulaşmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2025 yılı Eylül ve Ekim aylarında 68 olay meydana gelmiş, olaylarda bir önceki yıla oranla yüzde 23'lük düşüş yaşanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise eylül ve ekim aylarında 212 olay meydana gelmiş, olaylarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalma olmuştur. Olayları aydınlatma oranı ise yüzde 96'dır."

Aygöl, narkotik suçlarına karşı 10 operasyon gerçekleştirildiğini ve 14 şüpheliye yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Kaçakçılığa karşı 14 operasyon düzenlendiğini ifade eden Aygöl, "Toplam 93 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Organize suçlara karşı yapılan çalışmalarda 4 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine, geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

"9 yabancı uyruklu şahsa toplamda 219 bin 521 lira idari para cezası uygulanmıştır"

Aygöl, siber suçlarla mücadelede 856 suç unsuru içerikli hesap ve şüphelinin tespit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Göçmen kaçakçılığı suçuna karşı yapılan çalışmalarda 6 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine, 4 yabancı uyruklu geçici barınma merkezine teslim edilmiştir. Ayrıca 9 yabancı uyruklu şahsa toplamda 219 bin 521 lira idari para cezası uygulanmıştır. Terör örgütlerine yönelik 9 operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetlerine karşı, ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Trafik kontrolleri kapsamında 59 ayrı noktada, 2 bin 517 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 84 bin 737 motorlu araç kontrol edilmiş, 680 sürücüye ve 2 bin 560 araç plakasına idari para cezası uygulanmış, 237 araç trafikten men edilmiştir. 110 ehliyetsiz sürücü ve 76 alkollü sürücü tespit edilmiş ve işlem yapılmıştır."

Aygöl, trafik tedbirleri kapsamında son 2 ayda yaralamalı trafik kazalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Doğadaki zenginliklere ve canlılara sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Aygöl, "İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız ile koordineli nehirlerimizde ve göllerimizde yasa dışı benekli alabalık ve diğer su ürünlerini ayrıca yaban hayvanlarımızı avlayan, Tunceli'mize özgü endemik bir tür olan dağ sarımsağını kaçak toplayan ve ormanlarımızda kaçak ağaç kesimi yapan toplamda 62 şahsa adli ve idari işlem yapılmış, ayrıca 730 bin 388 lira idari para cezası kesilmiştir." diye konuştu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı.