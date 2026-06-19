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Tunceli'de AFAD gönüllüleri tatbikatlarla afetlere karşı bilinçlendiriliyor

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Tunceli AFAD Müdürlüğü, Munzur Üniversitesi'nde 200 öğrenciyle afet farkındalık ve uygulama etkinliği düzenledi. Gönüllüler tatbikatlarla afet anındaki hareket planını deneyimledi.

Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) gönüllüleri, farkındalık ve uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde il merkezi ile ilçelerde afet ve acil durumlara yönelik çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda kentteki AFAD gönüllülerinin de gelişimine katkı sunulması amacıyla belirli aralıklarla eğitim programları düzenleniyor.

AFAD ekipleri, son olarak Munzur Üniversitesinde eğitim gören 200 öğrenciyle afet farkındalık ve uygulama etkinliği gerçekleştirdi.

Araç toplanma, sevk ve intikal süreçleri gibi tatbikatlara katılan gönüllüler, daha sonra belirlenen toplanma noktasında bir araya gelerek afet anındaki hareket planını deneyimledi.

Araçlarla Ovacık'a da giden gönüllüler, arazide ekip çalışması ve gönüllülük kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamalar yaptı.

Ayrıca öğrenciler etkinlik sayesinde bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini de tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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