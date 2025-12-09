Tunceli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre, deprem saat 15.34'te, 7 kilometre derinlikte kaydedildi ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.34'te merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel