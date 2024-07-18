Tunceli'de 3 Bin 763 Operasyonda 68 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terörle mücadele kapsamında 2024 yılında düzenlenen 3 bin 763 operasyonda, 68 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, Tunceli'nin huzur kenti olması için 5 bin 911 güvenlik personelin 24 saat görev yaptığını söyledi.

Kentte bu yıl 1475 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Mal varlığına karşı meydana gelen olaylarda yüzde 28'lik bir düşüş yaşandı. 2024 yılında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık konularında ilimiz genelinde bir önceki döneme kıyasla düşüş gerçekleşmiştir. Özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına ilişkin kurumsal mesajlarımızı vatandaşlarımızın dikkate almasını temenni ediyoruz. Kişilere karşı olan işlerde 1 Ocak-15 Temmuz arasında 638 olay meydana gelmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir düşüş gerçekleşmiş ve aydınlatma oranı yüzde 99'dur." dedi.

Tekbıyıkoğlu, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"2023'te 1896 suç takip dosyasından 1839'u, 2024'de 1 Ocak-15 Temmuz tarihlerinde 1039 suç takip dosyasından 1013'ü aydınlatılmıştır. Aydınlatma oranı 2023'ün tüm verilerinde yüzde 97'ye, 2024'de ise yüzde 98'e çıkmıştır. Jandarma bölgesinde 2023 yılında 1161 olayda 1152 olay aydınlatılmış, aydınlatma oranı yüzde 99 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 436 olay meydana gelmiş, 436 olayın tamamı aydınlatılmıştır. JASAT timlerince 2023'te 49 asayiş, 2 terör olmak üzere toplam 51 aranan şahıs, 2024'de ise 86 asayiş, 8 terör olmak üzere toplam 94 aranan şahıs yakalanmıştır."

365 aranan şüpheli yakalandı

Yol kontrol noktalarında yapılan faaliyetlerde 365 aranan şüpheli ve 1832 yoklama kaçağının yakalandığını aktaran Tekbıyıkoğlu, 2024 yılında 83 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve yakalanan 133 şüpheliden 11'inin tutuklandığını bildirdi.

Tekbıyıkoğlu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise 345 kesici alet, 20 tabanca, 6 av tüfeği, 3 şarjör, kaçak otomobil, telsiz, 562 sentetik hap, 11 Hint keneviri, 4132 gram kubar esrar, 55 gram skunk, 416 gram toz esrar ve 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında da operasyonlara devam edildiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılı içerisinde toplam 3763 operasyonda 68 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirildi. Bu mağaralarda 9 silah, 739 mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri, 15 el yapımı patlayıcı, 45 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Yine 2024 yılında ilimiz merkezde ve 4 ilde operasyonlar gerçekleştirdik. Burada da 53 şüpheli şahıs terör örgütüne mensup olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan adli makamlara sevk edildi."