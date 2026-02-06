Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Cansu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cansu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Cansu, "Portre" kategorisinde oyunu Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana kullandı.

Cansu, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını tercih etti.

Oylamaya ilk kez katıldığını belirten Cansu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta çok zorlandığını ifade eden Cansu, "Büyük bir emek olduğu çok belli, herkesin emeği var. İmkanım olsaydı tüm fotoğrafların hepsine oy verirdim, seçimimi hepsinden yana kullanırdım. Özellikle Gazze kategorisi çok içimi acıttı. Keşke böyle bir kategori hiç olmasaydı, bu savaş olmasaydı, çocuklar ölmeseydi." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.