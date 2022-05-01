Tuncay Özkan: Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İnsan Onuru! Ekmek ve Hürriyet Uğruna Mücadele Edenler Dert Görmesinler

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü mesajında, "Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın insan onuru! Ekmek ve hürriyet uğruna mücadele edenler dert görmesinler. 'Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet'" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayasıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Özkan, Gezi eylemleri sırasında Ankara'da öldürülen işçi Ethem Sarısülük'ün fotoğrafıyla birlikte yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yıkılır elbet tahtınız. Bir cumhuriyet kurulur; emekçi de insan onuru da kurtulur. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın insan onuru! Ekmek ve hürriyet uğruna mücadele edenler dert görmesinler. 'Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.'"