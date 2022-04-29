Tuncay Özkan: Gençlik Örgütümüzün Başlattığı Askıda Bilet Kampanyasına Desteklerinizi Bekliyoruz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Gençlik Kolları'nın başlattığı 'Askıda Bilet' kampanyası için çağrı yaptı. Özkan, "Gençler bu bayram aileleriyle hasret gidersin diye gençlik örgütümüzün başlattığı Askıda Bilet kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Gençlik Kolları'nın üniversite öğrencilerinin yaşadıkları otobüs bileti sorununa yönelik başlattığı 'Askıda Bilet' kampanyası için yurttaşlara destek çağrısı yaptı. Özkan, sosyal medya hesabında, "Gençler bu bayram aileleriyle hasret gidersin diye gençlik örgütümüzün başlattığı Askıda Bilet kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Özkan, videoda şunları söyledi:

"Sevgili yurttaşlarım, sizden çok önemli bir konuda yardım rica ediyorum; askıdagencbilet.com. Gençleri ailelerinin yanına bu bayramda gönderelim istiyoruz. Gençlik Kollarımızın başlattığı bu kampanyayla çocuklar aileleriyle buluşsun, otursunlar, söyleşsinler, hasretler dinsin istiyoruz. Kampanyamıza destek olmanız için askıdagencbilet.com; katkılarınızı bekliyoruz."