Tuna Nehri'nde tarihi düşük su seviyesi gemileri mahsur bıraktı
ZAGREB, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Sarengrad kenti yakınlarında Tuna Nehri'nde mahsur kalan yük gemileri, 7 Ağustos 2026. Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihindeki en düşük seviyeye gerilemesi, nehir taşımacılığını ciddi şekilde etkiledi.
ZAGREB, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Sarengrad kenti yakınlarında Tuna Nehri'nde mahsur kalan yük gemileri, 7 Ağustos 2026.
Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihindeki en düşük seviyeye gerilemesi, nehir taşımacılığını ciddi şekilde etkiledi. (Fotoğraf: David Jerkovic/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua