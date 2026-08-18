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Tümgeneral Kolcu ve Tuğgeneral Sarp'tan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

Tümgeneral Kolcu ve Tuğgeneral Sarp'tan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
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Edirne'deki görevlerini tamamlayan Tümgeneral Yüksel Kolcu ve Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne'deki görevlerini tamamlayan Tümgeneral Yüksel Kolcu ve Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Garnizon Komutanı olarak görev yaparken terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ile 9. Hudut Tugay Komutanlığından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Vali Yunus Sezer'e veda ziyaretinde bulundu.

Sezer, Kolcu ve Sarp'a yeni görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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