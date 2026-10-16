Tulkerim'de İsrail baskınında başından yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı

Tulkerim'de İsrail baskınında başından yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli başından yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralının şarapnel parçasıyla başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskında bir Filistinli başından yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Tulkerim kent merkezindeki Cemal Abdunnasır Meydanı'nı basan kalabalık bir grup asker, bir grup genci sorguya çekti ve elleri bağlı bir şekilde alıkoydu. Kentin doğu ve batı mahallelerinde askerlerin yoğun bir şekilde konuşlandığı görüldü.
Filistin Kızılayının açıklamasında ise söz konusu baskında bir gencin başından şarapnel parçasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, durumunun stabil olduğu belirtildi.