Tulkerim'de İsrail baskınında başından yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskında bir Filistinli başından yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Tulkerim kent merkezindeki Cemal Abdunnasır Meydanı'nı basan kalabalık bir grup asker, bir grup genci sorguya çekti ve elleri bağlı bir şekilde alıkoydu. Kentin doğu ve batı mahallelerinde askerlerin yoğun bir şekilde konuşlandığı görüldü.

Filistin Kızılayının açıklamasında ise söz konusu baskında bir gencin başından şarapnel parçasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: AA