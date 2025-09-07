Tülay Hatimoğulları: Gazze İçin Acil Müdahale Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Gazze insanlığın sıfır noktası ve bütün dünya izliyor ne yazık ki. Buradan biz çağrımızı bir kez daha yapıyoruz, Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Arap Birliği, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ciddi bir biçimde bu konuyu ele almalı ve İsrail'i mutlaka ama mutlaka durdurmalı." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, parti genel merkezinde, İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Gazze'de, 2 yılı aşkın süredir devam eden İsrail'in işgalinde 60 bini aşkın insanın katledildiğini aktaran Hatimoğulları, "Filistin'i tamamen haritadan silmek için şimdi Gazze'de daha büyük ve ciddi bir operasyon başlamış durumda. Gazze insanlığın sıfır noktası ve bütün dünya izliyor ne yazık ki. Buradan biz çağrımızı bir kez daha yapıyoruz; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Arap Birliği, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ciddi bir biçimde bu konuyu ele almalı ve İsrail'i mutlaka ama mutlaka durdurmalı." dedi

Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de "iç barışın oluşması ve tahkim edilmesinin" öneminin uluslararası tablo içinde bir kez daha ortaya çıktığını, bunun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz burada barışı ve demokrasiyi tesis edeceksek, aynı şeyi 914 kilometrelik sınıra sahip olduğumuz Suriye ile de yapmak zorundayız. Türkiye eğer gerçekten bir güvenlik koridoru oluşturmak istiyorsa, güvenlik koridorunun barıştan geçtiğini hiçbir zaman unutmamak lazım." diye konuştu.

Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşum sürecini ve oluşmasını çok değerli bulduklarını, Komisyon'un, tamamen kendi konularına odaklanması gerektiğini dile getirdi.