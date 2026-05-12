Tülay Hatimoğlulları: "Doğanın Sermayeye Peşkeş Çekilmesine Karşı Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, doğa kırımına karşı çevrecilerin mücadelesini desteklediklerini ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, son dönemde artan doğa kırımına karşı çevrecilerin mücadelesini yükselttiğini belirterek, "Türkiye'nin dört yanında verilen bu mücadelede parti olarak yer alıyoruz ve destekliyoruz. Doğanın sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı Akbelen'de de Karlıova ve Varto'da da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

DEM Parti Muğla teşkilatı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri TBMM'de DEM Parti Grubunu ziyaret etti. DEM Parti resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Partimizin Muğla il ve ilçe örgütlerinin yönetici ve üyeleri, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri Meclis Grubumuzu ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ile görüşen misafirlerimiz Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Muğla'daki çevre tahribatı ve buna karşı verdikleri mücadeleye dair görüş ve taleplerini dile getirdi."

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, ziyarette son dönemlerde artan doğa kırımına karşı çevrecilerin de mücadelesini yükselttiğini belirterek, 'Türkiye'nin dört yanında verilen bu mücadelede parti olarak yer alıyoruz ve destekliyoruz. Doğanın sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı Akbelen'de de Karlıova ve Varto'da da mücadele etmeye devam edeceğiz' dedi."

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNezih Bircan:

Harika! Nihayet bu konuda sesini yükselten siyasi liderler var! Avrupada böyle çevre tahribatını hemen durdururlar fakat ülkemizde ne yazık ki para konuşuyor her zaman! Ayağa kalk millet, kendi doğamızı koruyalım!

Haber YorumlarıNilay Yüksel:

Muğla'da yapılan tahribat görmek çok üzücü dostlar. Avrupada böyle şeyler olsa derhal engellerler ama bizde? Bizde büyük şirketlerin çıkkarı her zaman doğanın önüne konuluyor ne yazık ki. Eğer bu konuda ciddiyiz ise başta yasa ve denetim mekanizmaları sağlamlaştırılmalı.

Haber YorumlarıMustafa Elal:

Çevre konusu gerçekten önemli ama söyleşiler yeterli mi? Ülkede siyasi iradenin istikrarı olmadığı sürece doğal kaynaklar korunmaz. Atatürk'ün laiklik ilkesi çerçevesinde bilim ve akıl temel alınarak yapılacak politikalar lazım bize. Neyse, yazık.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

