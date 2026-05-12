Tülay Hatimoğlulları: "Doğanın Sermayeye Peşkeş Çekilmesine Karşı Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

DEM Parti Muğla teşkilatı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri TBMM'de DEM Parti Grubunu ziyaret etti. DEM Parti resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Partimizin Muğla il ve ilçe örgütlerinin yönetici ve üyeleri, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri Meclis Grubumuzu ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ile görüşen misafirlerimiz Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Muğla'daki çevre tahribatı ve buna karşı verdikleri mücadeleye dair görüş ve taleplerini dile getirdi."

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, ziyarette son dönemlerde artan doğa kırımına karşı çevrecilerin de mücadelesini yükselttiğini belirterek, 'Türkiye'nin dört yanında verilen bu mücadelede parti olarak yer alıyoruz ve destekliyoruz. Doğanın sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı Akbelen'de de Karlıova ve Varto'da da mücadele etmeye devam edeceğiz' dedi."

Kaynak: ANKA