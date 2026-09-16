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Tülay Hatimoğulları: "Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor"

Tülay Hatimoğulları: 'Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor'
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Jina Mahsa Amini'yi anarak "Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor. Saçlarını rüzgara bırakan kadınların cesareti isyanı büyütmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Jina Mahsa Amini'yi anarak "Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor. Saçlarını rüzgara bırakan kadınların cesareti isyanı büyütmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Jina Mahsa Amini'yi anarak, "Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor. Saçlarını rüzgara bırakan kadınların cesareti isyanı büyütmeye devam ediyor… Dört yıl önce İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Jina Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum. Selam olsun saçlarını özgürlüğün bayrağı yapan kadınlara; selam olsun Jin, Jiyan, Azadi isyanını tüm dünyaya duyuran direnişe…" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA
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