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Tülay Hatimoğulları, 88 gün tutuklu kalan Deniz Göktaş'a 'Hoş geldin' dedi

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Tülay Hatimoğulları, 88 gün tutuklu kalan Deniz Göktaş'a 'Hoş geldin' dedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmesine ilişkin 'Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun' dedi. Hatimoğulları, Göktaş'ın zor koşullarda bile güldürmeyi sürdürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmesine ilişkin, "Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "88 gün boyunca Deniz Göktaş'ı özgürlüğünden mahrum bıraktılar; mizahından mahrum bırakamadılar… Deniz işini hakkıyla yapmaya devam etti. Cezaevinden mahkeme salonuna, en zor koşullarda bile bizi güldürmekten ve düşündürmekten vazgeçmedi : ) Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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