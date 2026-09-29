Tülay Hatimoğulları, 88 gün tutuklu kalan Deniz Göktaş'a 'Hoş geldin' dedi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmesine ilişkin, "Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "88 gün boyunca Deniz Göktaş'ı özgürlüğünden mahrum bıraktılar; mizahından mahrum bırakamadılar… Deniz işini hakkıyla yapmaya devam etti. Cezaevinden mahkeme salonuna, en zor koşullarda bile bizi güldürmekten ve düşündürmekten vazgeçmedi : ) Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA